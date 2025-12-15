Bct Music 2026 ufficiale il primo nome ed una nuova location per i concerti
BCT Music 2026 si prepara a tornare con grande entusiasmo, ufficializzando il primo artista e una nuova location per i concerti. Alfa, giovane talento ligure, sarà il protagonista del debutto il 16 luglio nel Sannio, aprendo così una tournèe estiva che promette di portare la musica dal vivo in giro per l’Italia.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ Alfa il primo artista ufficiale che si esibirà al BCT MUSIC 2026. Il giovane cantante ligure, che si esibirà nel Sannio il 16 luglio, è pronto a riportare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia la prossima estate. Il 2025 è stato per lui un anno straordinario, segnatoda un susseguirsi di traguardi che hanno confermato il suo ruolo tra i protagonisti della nuova scena cantautorale italiana: un tour estivo seguitissimo, un tour europeo tutto esaurito che ha portato la sua musica oltre i confini nazionali e un tour nei palazzetti completamente sold out, testimonianza di un successo in continua crescita. Anteprima24.it
Last Shot ft. templuv & 347aidan (Official Music Video) // VALORANT Champions 2025
**SCUOLA: Presentazione ufficiale del conferimento della prima sede Trinity Music di Bagheria** Lunedì 15 dicembre 2025, presso il plesso Bagnera dell’I.C. Aiello-Bagnera, in occasione dell’Open Day, si terrà la presentazione ufficiale del conferimento della - facebook.com facebook