Battocletti regina d’Europa | bis d’oro nel cross e Italia in festa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadia Battocletti conquista il titolo di regina del cross europeo, confermandosi al vertice della specialità. Con un bis d'oro, la giovane atleta italiana porta entusiasmo e orgoglio alla nazionale, dimostrando ancora una volta il suo talento e la determinazione. Un risultato che suggella una stagione di grandi successi e conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale.

battocletti regina d8217europa bis d8217oro nel cross e italia in festa

© Trentotoday.it - Battocletti regina d’Europa: bis d’oro nel cross e Italia in festa

Ancora lei, ancora davanti a tutte. Nadia Battocletti si conferma regina del cross europeo e regala all’Italia un nuovo, straordinario titolo continentale. A Lagoa, in Portogallo, la fuoriclasse trentina ha firmato una gara d’autorità, chiusa con un margine netto sulle avversarie e con l’ennesima. Trentotoday.it

battocletti regina d8217europa bisBattocletti regina d’Europa: bis d’oro nel cross e Italia in festa - Per il Trentino è un successo che vale doppio: Battocletti continua a portare in alto il nome del territorio sui palcoscenici internazionali, confermandosi simbolo di eccellenza sportiva e di passione ... trentotoday.it

battocletti regina d8217europa bisNadia Battocletti in pole position per il bis agli Europei di cross. Le avversarie principali a Lagoa - Nadia Battocletti è la favorita della vigilia per la medaglia d'oro nella gara femminile seniores dei Campionati Europei di Cross 2025, in programma ... oasport.it