Battipaglia solidale 27.600 euro raccolti per sostenere i pazienti ematologici seguiti da AIL Salerno

Battipaglia ha raccolto 27.600 euro per sostenere i pazienti ematologici seguiti da AIL Salerno, dimostrando una generosità concreta e un forte senso di solidarietà. Un risultato che evidenzia come il territorio possa fare la differenza attraverso l'impegno collettivo, mettendo al centro l'aiuto e il supporto a chi ne ha bisogno.

© Anteprima24.it - Battipaglia solidale, 27.600 euro raccolti per sostenere i pazienti ematologici seguiti da AIL Salerno Tempo di lettura: 3 minuti Battipaglia ha dimostrato ancora una volta quanto la solidarietà possa diventare azione concreta quando il territorio risponde con il cuore. L'iniziativa benefica promossa da AIL Salerno ODV – "Marco Tulimieri", ospitata presso la masseria La Morella, ha permesso di raccogliere 27.600 euro, destinati al progetto "L'Ospedale a Casa", fondamentale per garantire cure e assistenza domiciliare ai pazienti ematologici con difficoltà di spostamento. La serata ha registrato una partecipazione ampia e sentita, confermandosi non solo come evento di alto profilo, ma soprattutto come momento di condivisione e responsabilità sociale.