Battipaglia salvo il Cinema Teatro Garofalo | il Tar conferma il vincolo storico

Il Cinema Teatro Garofalo di Battipaglia è stato riconosciuto ufficialmente come bene culturale dalla Prima Sezione del Tar di Salerno, che ha respinto il ricorso dei proprietari. La sentenza conferma il vincolo storico dell’edificio, stabilendo un importante precedente giuridico e rafforzando la tutela del patrimonio culturale locale.

© Salernotoday.it - Battipaglia, salvo il Cinema Teatro Garofalo: il Tar conferma il vincolo storico Il Cinema Teatro Garofalo di Battipaglia è ufficialmente un bene culturale e come tale va tutelato. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Tar di Salerno che, con una sentenza destinata a fare giurisprudenza sul territorio, ha respinto il ricorso presentato dai proprietari dell'immobile contro il. Salernotoday.it Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto Battipaglia, furto al teatro Giuffrè durante lo spettacolo di beneficenza - Furto al teatro Giuffrè ieri sera a Battipaglia durante lo spettacolo di beneficenza I Volti della Solidarietà, organizzato dall'associazione Marco Iagulli che aveva come unico scopo il sostegno e ... ilmattino.it : STORE DI BATTIPAGLIA ORARI LUNEDI - SABATO 09:00 / 20:30 ORARIO CONTINUATO DOMENICA 09:00 / 13:00 - 16:30 / 20:30 VIA GIORGI - facebook.com facebook