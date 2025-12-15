Basta cemento in aree alluvionali pronti 4 ricorsi contro la nuova pista dell' aeroporto

Quattro comuni della provincia di Firenze si preparano a presentare ricorsi al Tar contro il decreto di Via relativo all'ampliamento e alla nuova pista dell'aeroporto, sostenendo che il progetto prevede un eccessivo utilizzo di cemento in aree alluvionali, con potenziali rischi ambientali e idrogeologici.

I comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino si preparano a impugnare al Tar il decreto di Via, Valutazione di impatto ambientale relativo all'ampliamento e alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze, arrivato dalla commissione ministeriale ad inizio. Firenzetoday.it

