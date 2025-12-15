Basket un GMV privo di Badalassi cede nettamente a Volterra in Divisione Regionale 2
Il GMV, privo dell'infortunato Badalassi e con Balestrieri uscito durante la partita, subisce una pesante sconfitta nel derby di Divisione Regionale 2 contro Volterra. La gara, giocata il 14 dicembre 2025, ha determinato il sorpasso dei padroni di casa in classifica, lasciando i biancorossi in seconda posizione.
Pisa, 14 dicembre 2025 – Un GMV privo dell’infortunato Badalassi, con Balestrieri costretto ad uscire nel corso del match, ha perso nettamente derby e secondo posto in solitario a Volterra, sul campo della locale AutoEtruria Basket. In un clima molto caldo, al limite dell’ostilità, i padroni di casa hanno condotto il match fin dall’avvio, grazie ad una maggiore precisione al tiro, hanno raggiunto i 20 punti di vantaggio al riposo, per poi calare fisiologicamente, senza che i ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini siano riusciti ad approfittarne per riaprire l’incontro.. LA CRONACA – Giunto a Volterra senza l’infortunato Badalassi, principale giocatore di attacco biancoverde, la partita è iniziata sugli spalti già prima del fischio, con il pubblico locale particolarmente duro nei confronti dei giocatori ospiti, in particolare con Davini. Sport.quotidiano.net
Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV difende la seconda piazza nel derby di Volterra - Più facili i compiti di DREAM e IES con le ultime, rispettivamente in casa con Piombino, la prima, in trasferta a Rosignano, la seconda ... msn.com
Basket, va al GMV il derby pisano di Divisione Regionale 2 con il DREAM - La gara ha vissuto due andamenti diametralmente opposti, nettamente favorevole al DREAM la prima parte, decisamente per il GMV la seconda ... msn.com
BASKET FLAVIO POZZUOLI, SABATO IL CONFRONTO INTERNO CON SOLOFRA AL PALATRINCONE DI MONTERUSCIELLO CON INGRESSO GRATUITO. POZZUOLI.Dopo ben quattro vittorie consecutive per il team del Flavio Basket Pozzuoli privo - facebook.com facebook