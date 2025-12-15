Il GMV, privo dell'infortunato Badalassi e con Balestrieri uscito durante la partita, subisce una pesante sconfitta nel derby di Divisione Regionale 2 contro Volterra. La gara, giocata il 14 dicembre 2025, ha determinato il sorpasso dei padroni di casa in classifica, lasciando i biancorossi in seconda posizione.

© Sport.quotidiano.net - Basket, un GMV privo di Badalassi cede nettamente a Volterra in Divisione Regionale 2

Pisa, 14 dicembre 2025 – Un GMV privo dell’infortunato Badalassi, con Balestrieri costretto ad uscire nel corso del match, ha perso nettamente derby e secondo posto in solitario a Volterra, sul campo della locale AutoEtruria Basket. In un clima molto caldo, al limite dell’ostilità, i padroni di casa hanno condotto il match fin dall’avvio, grazie ad una maggiore precisione al tiro, hanno raggiunto i 20 punti di vantaggio al riposo, per poi calare fisiologicamente, senza che i ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini siano riusciti ad approfittarne per riaprire l’incontro.. LA CRONACA – Giunto a Volterra senza l’infortunato Badalassi, principale giocatore di attacco biancoverde, la partita è iniziata sugli spalti già prima del fischio, con il pubblico locale particolarmente duro nei confronti dei giocatori ospiti, in particolare con Davini. Sport.quotidiano.net

Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV difende la seconda piazza nel derby di Volterra - Più facili i compiti di DREAM e IES con le ultime, rispettivamente in casa con Piombino, la prima, in trasferta a Rosignano, la seconda ... msn.com