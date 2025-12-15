La Devitalia IES Pisa torna alla vittoria nella decima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, disputata a Rosignano. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra dimostra carattere e determinazione per riprendere il cammino verso obiettivi importanti.

© Sport.quotidiano.net - Basket, torna al successo a Rosignano la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 15 dicembre 2025 – Torna al successo, dopo due sconfitte, la Devitalia IES Pisa, nella decima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. Sul campo del fanalino di coda Dinamo Rosignano, i ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri non hanno avuto problemi a chiudere il match dopo il solo primo quarto.. LA CRONACA – Privo degli infortunati Villani, Fruzza e Veneziani, il quintetto biancoceleste prende in mano fina dall’avvio le redini del gioco e chiude di fatto il match dopo il primo quarto, terminato sul 7-24. I successivi periodi vedono infatti la IES controllare la partita, con il margine che aumenta progressivamente, diventando alla fine maggiore di 30 punti. Sport.quotidiano.net

