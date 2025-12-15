Basket serie B | Turchetto dopo la vittoria contro Luiss | Se giochiamo così ci possono battere in pochissimi

La Pielle conquista una vittoria convincente contro Luiss Roma, con un punteggio di 94-62, dimostrando un equilibrio e una determinazione sorprendenti. Nonostante le assenze di Bonacini e Lucarelli, la squadra ha mostrato una prestazione eccellente, grazie anche al ritorno di capitan Campori. Un successo che rafforza le ambizioni della squadra in questa fase della stagione.

© Livornotoday.it - Basket, serie B | Turchetto dopo la vittoria contro Luiss: "Se giochiamo così ci possono battere in pochissimi" La più bella Pielle della stagione ha vinto nettamente il big match contro la Luiss Roma per 94-62. Un successo maturato al termine di una prestazione eccellente nonostante le assenze di Bonacini e Lucarelli (influenza), ma con il rientro di capitan Campori, apparso in buona condizione.“Non c’è. Livornotoday.it Tagga il tuo tiratore del cuore ??#basket#basketball#olimpialegnaia Basket, serie B | Pielle, Turchetto archivia Chiusi e guarda oltre: "La Coppa? Sarebbe una soddisfazione giocarla" - Una partita equilibrata quella del PalaMacchia, decisa da un grande terzo ... livornotoday.it

Serie B - La Pielle Livorno al PalaMacchia riceve Chiusi nel recupero - 71 sul campo della Virtus Imola, si prepara a tornare in campo per la 15ª giornata della Serie ... pianetabasket.com

BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 12^ GIORNATA, VIRTUS MATERA SI SBARAZZA DEL BASKET CORATO AL PALASASSI: 90-74. COMMENTO COACH MIRIELLO, FOTO https://www.sassilive.it/sport/basket/basket-serie-b-interregionale-12-giornata-vir - facebook.com facebook

Pronti per l'11ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com