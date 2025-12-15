Basket serie B | Turchetto dopo la vittoria contro Luiss | Se giochiamo così ci possono battere in pochissimi
La Pielle conquista una vittoria convincente contro Luiss Roma, con un punteggio di 94-62, dimostrando un equilibrio e una determinazione sorprendenti. Nonostante le assenze di Bonacini e Lucarelli, la squadra ha mostrato una prestazione eccellente, grazie anche al ritorno di capitan Campori. Un successo che rafforza le ambizioni della squadra in questa fase della stagione.
La più bella Pielle della stagione ha vinto nettamente il big match contro la Luiss Roma per 94-62. Un successo maturato al termine di una prestazione eccellente nonostante le assenze di Bonacini e Lucarelli (influenza), ma con il rientro di capitan Campori, apparso in buona condizione.“Non c’è. Livornotoday.it
