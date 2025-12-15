Basket femminile le migliori italiane dell’11a giornata di A1 Keys e Pasa fanno brillare i blocchi azzurri di Schio e Venezia

L'11ª giornata di Serie A1 femminile ha evidenziato le prestazioni di spicco delle migliori italiane, con Keys e Pasa protagoniste nel far brillare le squadre di Schio e Venezia. La giornata ha concluso anche la fase legata alla Coppa Italia, lasciando spazio alle nuove sfide e alle conferme del campionato.

11a giornata di Serie A1 in archivio, così come è in archivio tutto il discorso legato alla Coppa Italia. Definiti gli accoppiamenti: Schio-Roseto, Venezia-Broni, Campobasso-Derthona, Sesto San Giovanni-Sassari. Scontri certezze-novità, rivalità sportive, situazioni particolari: a Tortona vedremo questo e altro. Oggi, però, ci occupiamo al solito del gruppo italiano della massima serie. E, va detto, i blocchi azzurri delle due squadre di vertice sono anche quelli di maggiore capacità. Jasmine Keys si prende il titolo di MVP della giornata, anche se va detto che ciò andrebbe ascritto all'intero Famila Schio, con la quasi totalità delle giocatrici in doppia cifra di valutazione.

