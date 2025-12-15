Basket B Oleggio perde contro la corazzata milanese Social Osa
Nella dodicesima giornata del campionato di Basket B, l’Oleggio Magic Basket affronta una delle squadre più forti, Social Osa Milano. Nonostante l'impegno, i padroni di casa non riescono a evitare la sconfitta, chiudendo il match con un punteggio di 74-89. Una sfida difficile contro una vera corazzata del torneo.
Lo stop contro una vera corazzata. Nella dodicesima giornata di campionato l'Oleggio Magic Basket cede a Social Osa Milano 74-89. A cornice del match una nuova edizione, ancora ben riuscita, del Teddy Bear Toss: tanti i peluche lanciati in campo al primo canestro.In campo Costaglione, Toffanin. Today.it
