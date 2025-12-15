Basavareddy spiega le ragioni dell’ingaggio di Cervara | È diligente e professionale

Nell'ambito delle ATP Next Gen Finals 2025, in programma dal 17 al 21 dicembre, Nishesh Basavareddy si prepara a confrontarsi con i migliori giovani talenti del tennis mondiale. L’evento si distingue per l’attenzione alle promesse del circuito, offrendo una vetrina importante per i giovani atleti emergenti.

Inizia mercoledì 17 dicembre e si concluderà domenica 21 dicembre l’edizione 2025 delle ATP Next Gen Finals, torneo nel quale rientra tra gli attesi protagonisti Nishesh Basavareddy. L’americano ha deciso di iniziare, per stimolare ulteriormente la propria crescita sportiva, un rapporto di collaborazione con l’ex allenatore di Medvedev. La partnership tra Nishesh Basavareddy e Gilles Cervara ha grandi ambizioni. L’ex allenatore di Daniil Medvedev debutterà al fianco dell’americano alle ATP Next Gen Finals del 2025 a Jeddah, la sede perfetta per l’americano stesso per spiegare, in un’intervista all’ATP, le ragioni della sua nuova collaborazione. Oasport.it