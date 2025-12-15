Bari donna muore a 39 anni dopo sette ore al Pronto soccorso

Una donna di 39 anni è deceduta a Bari dopo aver trascorso sette ore in pronto soccorso, nonostante ripetuti vomiti e dolore al petto. La sorella ha riferito che, nonostante i sintomi persistenti, le erano stati forniti solo rassicurazioni e un farmaco. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze e sull'attenzione dedicata ai pazienti.

Ha vomitato più volte, il dolore al petto non passava, ha raccontato la sorella, ma ci hanno rassicurato e le hanno dato un maalox. Imolaoggi.it

