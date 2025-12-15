Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato la nomina di Barham Ahmed Salih come prossimo Alto Commissario dell’UNHCR, l’agenzia Onu dedicata alla tutela dei rifugiati. Questa nomina segna un importante passo nella leadership dell’organizzazione, evidenziando l’impegno internazionale nel fronteggiare le sfide legate alla crisi dei rifugiati e alla protezione dei diritti umani.

© Lettera43.it - Barham Ahmed Salih guiderà l’UNHCR come Alto Commissario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha nominato Barham Ahmed Salih prossimo Alto Commissario dell’ UNCHR, l’organismo Onu per i Rifugiati. Il mandato alla guida dell’Alto Commissariato sarà quinquennale e inizierà ufficialmente il primo gennaio 2026. Salih succederà a Filippo Grandi, attuale commissario fino a fine anno. Originario del Kurdistan iracheno, il nuovo Alto Commissario sarà il primo rappresentante del Medio Oriente a guidare l’UNHCR. Chi è il nuovo Alto Commissario dell’UNHCR. Bahram Ahmed Salih, ex presidente dell’Iraq, ha superato la concorrenza di numerosi profili internazionali di grande esperienza, tra cui esponenti di Germania, Svizzera, Svezia e Turchia. Lettera43.it

L’ex presidente iracheno Barham Ahmed Salih guiderà l’Unhcr - Per la prima volta in mezzo secolo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sarà guidato da un esponente mediorientale: il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha i ... vita.it