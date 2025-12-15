Barbara Alberti la feroce vendetta | Cosa mi porto nella tomba

Barbara Alberti rivela la sua visione sulla cultura italiana, criticando un presunto

Nella cultura c’è "un apartheid", per vincere il Premio Strega devi far parte di "un sistema di potere". Parola di Barbara Alberti. Scrittrice di lungo corso, Alberti si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Iniziata la sua "carriera" in età giovanissima, a otto anni con un "librino di otto pagine illustrato. Ero una bambina come tutte, anzi, ho imparato a scrivere tardi. Poi ho continuato a scrivere. Ultimamente, devo confessarlo, ho riguardato dei quaderni del passato e mi sono accorta che scrivevo veramente da cani. Avevo questa passione di scrivere, ma lo facevo in modo orribile. D’un tratto, non so come, sono arrivata alla vera scrittura. Liberoquotidiano.it