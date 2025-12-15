Il 12 dicembre 2025, Inail ha pubblicato il bando di concorso pubblico per reclutare 19 professionisti altamente specializzati da impiegare presso la Consulenza tecnica per l’edilizia. Questa selezione rappresenta un'opportunità per figure qualificate di entrare a far parte di un ente importante nel settore della prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Bando Inail 2025, concorso per 19 unità a elevata specializzazione: requisiti e domanda

Nella giornata del 12 dicembre 2025, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( Inail ) ha pubblicato il bando di concorso pubblico 2025 per reperire 19 unità a elevata specializzazione, nel ruolo dei professionisti, da impiegare presso la Consulenza tecnica per l’edilizia (Cte). Le assunzioni avverranno tutte con rapporto a tempo indeterminato e a orario pieno. Sono previsti posti nelle regioni Lazio, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Campania, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. Ecco, quindi, dove reperire il bando, quali sono i requisiti essenziali per prendere parte alle selezioni pubbliche, come inviare la domanda di partecipazione e in cosa consistono le procedure considerando che si tratta di un concorso per titoli ed esami. Lettera43.it

