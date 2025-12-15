Banca Russia | risarcire per blocco asset

La Banca centrale russa ha richiesto un risarcimento di 200 miliardi di euro al fondo belga Euroclear, a seguito del congelamento dei capitali russi deciso dall'Unione Europea. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni finanziarie e dispute internazionali legate alle misure di sanzione e alle conseguenze sui patrimoni russi all'estero.

19.22 La Banca centrale russa chiede 200 mld di euro al fondo belga Euroclear, come risarcimento per il congelamento dei capitali russi deciso dalla Ue. Lo ha reso noto il tribunale arbitrale di Mosca, presso cui è stata depositata la richiesta di avviare la causa. "Le azioni illegali di Euroclear hanno causato danni alla Banca di Russia a causa della impossibilità di gestire i suoi capitali liquidi e i titoli", ha detto il promotore, mentre il Tribunale deve decidere se avviare o no la causa. Servizitelevideo.rai.it Russia, rubavano dai gasdotti:muscoloso intervento della polizia La Banca di Russia ha chiesto 200 miliardi a Euroclear - La Banca di Russia ha chiesto 200 miliardi a Euroclear per il congelamento degli asset di Mosca nell'Unione europea. lettera43.it

