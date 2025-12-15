Ballerino di Lady Gaga cade giù dal palco durante il concerto a Sidney a causa del pavimento bagnato la cantante interrompe l' esibizione per aiutarlo - VIDEO

Durante il secondo concerto del Mayhem Ball Tour a Sydney, un ballerino di Lady Gaga è caduto dal palco a causa del pavimento bagnato. L'incidente ha interrotto temporaneamente l'esibizione, con la cantante che si è immediatamente fermata per prestare aiuto al collega. L'episodio è stato ripreso e condiviso sui social, suscitando attenzione e preoccupazione tra i fan.

Un ballerino di Lady Gaga è caduto dal palco durante il secondo concerto del Mayhem Ball Tour all'Accor Stadium di Sydney. Il protagonista dell'incidente è Michael Dameski

