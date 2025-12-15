Ballerino di Lady Gaga cade giù dal palco durante il concerto a Sidney a causa del pavimento bagnato la cantante interrompe l' esibizione per aiutarlo - VIDEO

Durante il secondo concerto del Mayhem Ball Tour a Sydney, un ballerino di Lady Gaga è caduto dal palco a causa del pavimento bagnato. L'incidente ha interrotto temporaneamente l'esibizione, con la cantante che si è immediatamente fermata per prestare aiuto al collega. L'episodio è stato ripreso e condiviso sui social, suscitando attenzione e preoccupazione tra i fan.

© Ilgiornaleditalia.it - Ballerino di Lady Gaga cade giù dal palco durante il concerto a Sidney a causa del pavimento bagnato, la cantante interrompe l'esibizione per aiutarlo - VIDEO Incidente durante il concerto di Lady Gaga a Sidney: durante la coreografia un ballerino è caduto giù dal palco Un ballerino di Lady Gaga è caduto dal palco durante il secondo concerto del Mayhem Ball Tour all’Accor Stadium di Sydney. Il protagonista dell'incidente è Michael Dameski, che è sc. Ilgiornaleditalia.it #LadyGaga Interrompe la performance: #incidente #ballerino #cade Un ballerino di Lady Gaga cade dal palco - Video - Durante il concerto di Lady Gaga durante la seconda serata del Mayhem Ball Tour all’Accor Stadium di Sydney il ballerino Michael Dameski è scivolato sul pavimento bagnato ed è caduto dal palco mentre ... gazzettadiparma.it

Sydney, scivola e cade un ballerino: Lady Gaga interrompe il concerto - Imprevisto al concerto di Lady Gaga durante la seconda serata del Mayhem Ball Tour all’Accor Stadium di Sydney. repubblica.it

la Repubblica. . Fuoriprogramma al concerto di Lady Gaga durante la seconda serata del Mayhem Ball Tour all’Accor Stadium di Sydney. La popstar ha interrotto lo spettacolo quando il suo ballerino Michael Dameski è scivolato e caduto dal palco a causa del - facebook.com facebook

Attimi di paura al concerto di Lady Gaga durante la seconda serata del Mayhem Ball Tour all’Accor Stadium di Sydney. La popstar ha interrotto lo spettacolo quando il suo ballerino Michael Dameski è scivolato e caduto dal palco a causa del pavimento bagnat x.com