Ballando Luca Favilla rivela | Problemi di salute per mio figlio appena nato due settimane estenuanti

Luca Favilla ha condiviso pubblicamente le difficoltà affrontate nelle prime settimane di vita del suo bambino, svelando problemi di salute e un periodo estenuante. Dopo aver mantenuto il riserbo, l’attore desidera ringraziare il pubblico per l’affetto e il sostegno dimostrato in questo momento delicato.

Finora aveva mantenuto il massimo riserbo, ma ora Luca Favilla si sente di ringraziare il pubblico per l'affetto percepito in questi giorni. Gli è servito - spiega - per sostenere la preoccupazione dovuta al ricovero del figlio. È su Instagram che il ballerino di "Ballando con le stelle" ne parla. Today.it Ballando con le stelle “ruba” ad Amici Luca Favilla e Lucrezia Lando, ecco chi sono Ballando con le Stelle, Martina Colmbari con un occhio nero: l'accusa a Luca Favilla - Sia la ex miss Italia che il suo maestro di Ballando compaiono in una storia Instagram con vistosi lividi sul viso: ma cosa è successo? today.it

Ballando con le stelle 2025, volto tumefatto per Martina Colombari: cos’è successo e come sta - Brutto inconveniente per Martina Colombari prima della semifinale a Ballando con le stelle: come sta e perché ha il viso tumefatto. chedonna.it

Tris di ballerini per una notte a Ballando con le Stelle Luca Cordero di Montezemolo, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci scendono in pista da Milly Carlucci - facebook.com facebook

Puntata ricca di colpi di scena di "Ballando con le Stelle", tra ripescaggi e sfide. Colombari e Favilla sono i primi classificati dell'undicesima puntata. La coppia accede alla seconda semifinale. Con loro: Fognini-Lini, Delogu-Perotti, Chemical-Martin... x.com