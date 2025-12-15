Ballando con le stelle panico nel programma e coppie in rivolta | cos’è successo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre le ultime puntate di “Ballando con le stelle” 2025 si avvicinano, il programma si confronta con un clima di tensione sia in diretta che tra le coppie coinvolte. Tra panico e rivolgimenti interni, si delineano scenari inaspettati che stanno scuotendo l’atmosfera tipica del talent.

ballando con le stelle panico nel programma e coppie in rivolta cos8217232 successo

© Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, panico nel programma e coppie in rivolta: cos’è successo

Ballando con le stelle 2025 si avvicina alle sue ultime puntate in un clima complesso, fatto di equilibrio apparente in diretta e tensioni più marcate nel dietro le quinte. Se nella scorsa stagione l’attenzione del pubblico era quasi interamente concentrata sulla pista, tra coreografie spettacolari, flirt nati sotto i riflettori e confronti frontali tra concorrenti e giurati, quest’anno il tono generale è più controllato, ma non per questo meno competitivo. . Tvzap.it

Diego Armando Maradona e Angela Panico a Ballando con Le Stelle.

Video Diego Armando Maradona e Angela Panico a Ballando con Le Stelle.

ballando stelle panico programmaBallando con le Stelle, pagelle della semifinale: D'Urso on fire (8), Belli non è venuto per il gossip (4) - Una semifinale senza eliminati: è quello che succede a Ballando con le Stelle, dove il tempo non basta mai per gli spareggi. msn.com

ballando stelle panico programmaBallando, pagelle semifinale: Carolyn Smith sbrocca (5). Barbara D'Urso e Andrea Delogu in finale (9), Martina Colombari? Che ingiustizia (7) - Ballando con le Stelle i avvia alla sua ultima settimana, in attesa della finale di sabato 20 dicembre 2025. msn.com