Ballando con le Stelle Antonella Clerici si sbilancia | Faccio il tifo per Andrea Delogu e Nikita Perotti
Alla vigilia della finale, Andrea Delogu e Nikita Perotti incassano un appoggio importante: Antonella Clerici si espone in diretta tv e fa il tifo per la coppia rivelazione dello show. La finale di Ballando con le Stelle è ormai alle porte: sabato sera andrà in onda l'atto conclusivo del dancing show condotto da Milly Carlucci. Tra i finalisti spiccano Andrea Delogu e Nikita Perotti, che nelle ultime ore hanno ricevuto un endorsement davvero speciale. Durante una puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha infatti confessato apertamente di fare il tifo per la coppia formata dalla conduttrice de La Porta Magica e dal suo maestro di ballo. Movieplayer.it
