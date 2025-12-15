© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Antonella Clerici si sbilancia: “Faccio il tifo per Andrea Delogu e Nikita Perotti”

Alla vigilia della finale, Andrea Delogu e Nikita Perotti incassano un appoggio importante: Antonella Clerici si espone in diretta tv e fa il tifo per la coppia rivelazione dello show. La finale di Ballando con le Stelle è ormai alle porte: sabato sera andrà in onda l'atto conclusivo del dancing show condotto da Milly Carlucci. Tra i finalisti spiccano Andrea Delogu e Nikita Perotti, che nelle ultime ore hanno ricevuto un endorsement davvero speciale. Durante una puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha infatti confessato apertamente di fare il tifo per la coppia formata dalla conduttrice de La Porta Magica e dal suo maestro di ballo. Movieplayer.it

Ballando con le stelle, retroscena concorrenti: in lizza, spunta Antonella Clerici

Andrea Delogu manda gli auguri ad Antonella Clerici e la conduttrice si sbilancia: “spero che vincano” - Antonella Clerici fa il tifo per Andrea Delogu e spera che vinca Ballando con le stelle ... ultimenotizieflash.com