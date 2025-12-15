Bake Off Italia patrimonio Unesco

© Liberoquotidiano.it - "Bake Off Italia" patrimonio Unesco Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Bake Off Italia) A pochi giorni dalla proclamazione della cucina italiana a Patrimonio Unesco, fa il pieno di ascolti il talent culinario Bake Off Italia-Dolci in forno in onda su Real Time che per la finalissima di venerdì in prima serata ha portato a casa picchi vicini al milione di spettatori e una media share del 5% chiudendo al 7%. Insieme alla conduttrice Brenda Lodigiani, l’inflessibile giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia ha decretato la vittoria della 13esima edizione del cooking show di Gennaro “Gerry” Marfella, 35enne piemontese di Serravalle Scrivia, che ha convinto i giudici con una torta finale multistrati, un dolce che potremmo definire “inclusivo” dato che può essere realizzato con vari ingredienti, ma lui ha preferito una decorazione con crema al burro e cioccolatino al cioccolato bianco. Liberoquotidiano.it Massari più che bomboloni sembrano patate | Bake Off Italia Bake Off Italia - Dolci in forno 13, la finale stasera in tv: anticipazioni, prove, finalisti - 20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. today.it

