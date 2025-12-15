Bagno di folla per l’Antica Fiera del Ceppo | Lucignano celebra il Natale tra tradizione e comunità

Lucignano si anima con un grande afflusso di visitatori in occasione dell’Antica Fiera del Ceppo, un evento natalizio che unisce tradizione e senso di comunità. La manifestazione, ormai radicata nel calendario locale, rappresenta un momento di festa e convivialità per cittadini e turisti, mantenendo vivo lo spirito delle tradizioni natalizie.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Bagno di folla per l’Antica Fiera del Ceppo: L ucignano celebra il Natale tra tradizione e comunità. Ultimo atto da sindaca per Roberta Casini: un saluto carico di emozione e gratitudine alla comunità lucignanese. È stata una domenica da tutto esaurito per Lucignano, che ha accolto migliaia di visitatori in occasione dell’Antica Fiera del Ceppo, uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del calendario natalizio. Il borg o si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto, capace di restituire l’incanto di un tempo e di confermare, ancora una volta, la forza attrattiva di una manifestazione profondamente radicata nella storia locale. Lanazione.it

