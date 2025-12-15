Baby criminali | smantellata la gang ‘069’ che terrorizzava Brescia e la Val Trompia

Un'operazione dei carabinieri ha portato allo smantellamento della gang ‘069’ attiva a Brescia e nella Val Trompia. Sono state eseguite otto misure cautelari nei confronti di giovani tra i 17 e i 19 anni, molti dei quali minorenni al momento dei reati. L’intervento mira a contrastare la criminalità giovanile nella zona.

Brescia, 15 dicembre 2025 – Blitz dei carabinieri in Val Trompia, nel Bresciano, contro una baby gang: sono state eseguite 8 misure cautelari nei confronti di giovani tra i 17 e i 19 anni, tutti minorenni all'epoca dei fatti. I provvedimenti. I provvedimenti, disposti dal gip del Tribunale per i minorenni di Brescia, riguardano 3 collocamenti in comunità e 5 obblighi di permanenza in casa. I giovani sono accusati, a vario titolo, di aggressioni, rapine, estorsioni, minacce, atti persecutori, furti, porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiament i, commessi tra settembre 2022 e marzo 2025.

