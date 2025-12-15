Babbo Natale esiste? | come rispondere alle domande magiche dei bambini
Ogni anno, con l’arrivo delle festività natalizie, si riaccende il dibattito sulla credibilità di Babbo Natale. I genitori si trovano a dover rispondere alle domande dei figli, tra il desiderio di mantenere viva la magia e il rispetto della verità. Ma cosa significa davvero raccontare questa storia? È un gesto di inganno o un modo per creare ricordi speciali?
I genitori che raccontano e supportano la narrazione su Babbo Natale sono dei mentitori che ingannano i propri figli oppure stanno costruendo momenti importanti che lasciano ricordi belli nell’infanzia dei propri bambini? Un dibattito che ogni anno con l’inizio delle festività natalizie si ripropone e che mette in difficoltà anche quei genitori che non ostacolano le storie su Babbo Natale. La domanda “Babbo Natale esiste?”, infatti, mette spesso in difficoltà mamme e papà, combattuti tra il desiderio di proteggere l’innocenza dei propri figli (anche tenendo conto del contesto scolastico e sociale in cui crescono) e quello di essere sinceri. Gravidanzaonline.it
