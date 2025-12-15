Babbo Natale arriva a Chiavari | Christmas Village con giochi esibizioni e laboratori

Dal 20 al 22 dicembre, Chiavari si trasforma in un magico Christmas Village in piazza Matteotti, offrendo giochi, esibizioni e laboratori per tutta la famiglia. Un'occasione per vivere l’atmosfera natalizia e condividere momenti di festa, tra divertimento e tradizione, nel cuore della città.

Il Christmas Village arriva a Chiavari in piazza Matteotti dal 20 al 22 dicembre, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 (sabato 20 dalle ore 14:30 alle 19).I più piccoli potranno consegnare la loro letterina e incontrare Babbo Natale, gli elfi, Snow Man e Rudy la renna. Oltre alla casa di. Genovatoday.it

