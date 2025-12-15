Babbo Natale arriva a Chiavari | Christmas Village con giochi esibizioni e laboratori

Dal 20 al 22 dicembre, Chiavari si trasforma in un magico Christmas Village in piazza Matteotti, offrendo giochi, esibizioni e laboratori per tutta la famiglia. Un'occasione per vivere l’atmosfera natalizia e condividere momenti di festa, tra divertimento e tradizione, nel cuore della città.

© Genovatoday.it - Babbo Natale arriva a Chiavari: Christmas Village con giochi, esibizioni e laboratori Il Christmas Village arriva a Chiavari in piazza Matteotti dal 20 al 22 dicembre, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 (sabato 20 dalle ore 14:30 alle 19).I più piccoli potranno consegnare la loro letterina e incontrare Babbo Natale, gli elfi, Snow Man e Rudy la renna. Oltre alla casa di. Genovatoday.it Sai chi viene a Natale? ???? | Canzone di Babbo Natale per Bambini | HeyKids Italiano Babbo Natale arriva a Chiavari: Christmas Village con giochi, esibizioni e laboratori - Tra le novità di quest’anno un’area di gioco libero con una giostra vintage, un grande scivolo gonfiabile e la montagna di Natale, la palestra di arrampicata del Cai. genovatoday.it

Magico Natale nel Caruggio di Mezzanego con mercatini e casetta di Babbo Natale - Appuntamento dalle ore 10 con mercatini natalizi, prodotti tipici e musica dal vivo. genovatoday.it

Buonasera. Devo “scrivere “la letterina a Babbo Natale ….avete delle saghe da consigliarmi Sullo stile de “ I leoni di Sicilia” Grazie - facebook.com facebook