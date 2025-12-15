Avvicendamenti | Lupo al Gabinetto Lombardo alla Digos Sciarabba e Sammartino ai commissariati di Sciacca e Porto Empedocle

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Il vice questore Damiano Lupo, che appena lo scorso giugno si era messo alla guida del commissariato di Sciacca, torna in Questura ad Agrigento dove circa 10 anni fa da commissario aveva diretto l'ufficio Immigrazione. Sarà il nuovo capo di Gabinetto della Questura, al posto del commissario capo. Agrigentonotizie.it