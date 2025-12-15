L'apertura della crisi tra Avs e Todde in Sardegna segna un momento di forte tensione politica, con il rifiuto della giunta all'ampliamento della fabbrica di armi Rwm. La posizione, condivisa dai vertici nazionali di Avs e dagli esponenti sardi dei Cinque Stelle, evidenzia le divisioni interne e le implicazioni per il campo largo.

© Ilfoglio.it - Avs apre la crisi con Todde in Sardegna: "In giunta diremo no all'ampliamento della fabbrica di armi Rwm"

Per dire quanto sia rilevante il guaio per i Cinque stelle e per il campo largo, basti osservare che l'ordine di colpire Alessandra Todde, partito dagli esponenti sardi, è stato condiviso dai vertici nazionali di Avs. “ Siamo contrari alla delibera che autorizzerebbe l'ampliamento della fabbrica di armi della società tedesca Rwm del Gruppo Rheinmetalln" a Domusnovas, in Sardegna "e conseguentemente voteremo contro quando verrà portata in giunta regionale. La tedesca Rheinmetall fornisce a Israele munizioni di precisione da 120 mm per carri armati, ampiamente utilizzate nell'attacco terrestre a Gaza, secondo Der Spiegel ”, hanno scritto in una nota l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu e i consiglieri regionali Maria Laura Orrù, Diego Loi e Giuseppe Dessena. Ilfoglio.it

Avs apre la crisi con Todde in Sardegna: "In giunta diremo no all'ampliamento della fabbrica di armi Rwm" - Fratoianni e Bonelli rilanciano la presa di posizione degli esponenti locali di Avs, che si oppongono al via libera della presidente allo stabilimento di armi: "Trovi un'altra soluzione". ilfoglio.it