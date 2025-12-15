Aversa la musica torna al centro con il ‘Cimarosa day’
Aversa ospita la prima edizione del Cimarosa Day, un evento dedicato alla musica che si concluderà con il concerto “Da Cimarosa a Morricone” del Duae Siciliae Sax Ensemble del Conservatorio di Napoli. L'appuntamento si terrà mercoledì 17 dicembre alle ore 20, offrendo un viaggio tra le note di compositori diversi e rafforzando il ruolo della musica nel territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà il concerto “Da Cimarosa a Morricone” del Duae Siciliae Sax Ensemble del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretto dal maestro Gianfranco Brundo, a chiudere la prima edizione del Cimarosa Day, in programma mercoledì 17 dicembre alle ore 20.30, nella chiesa della Santissima Trinità di Aversa. Un appuntamento di forte valore simbolico e culturale, inserito nel calendario natalizio della città e dedicato alla memoria di Domenico Cimarosa, nel luogo che ne ha visto la nascita e che oggi torna a celebrarne l’eredità musicale attraverso i giovani interpreti del Conservatorio napoletano. Anteprima24.it
Aversa (CE) - Rapina della “banda del buco” in gioielleria di Via Roma (20.07.22)
Aversa, al Cimarosa un viaggio musicale "da Mozart a Funiculì Funiculà" - #Pupiatv - facebook.com facebook