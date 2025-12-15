Avengers | Doomsday spiegato il piano dei quattro trailer in arrivo al cinema

L’attesa per Avengers: Doomsday si intensifica con quattro trailer in arrivo, promettendo di svelare dettagli sul nuovo capitolo Marvel. Questa strategia di comunicazione mira a mantenere alta l’attenzione dei fan, che potranno scoprire progressivamente elementi della trama e dei personaggi, alimentando la suspense fino all’uscita nelle sale.

L’attesa per Avengers: Doomsday non si esaurirà con un solo trailer, ma accompagnerà i fan per settimane, probabilmente fino all’inizio del nuovo anno. Secondo un nuovo report, Marvel Studios avrebbe infatti messo a punto una strategia promozionale decisamente inusuale per il prossimo grande evento dell’MCU. Dopo mesi di speculazioni sul debutto del primo trailer, è emerso che il pubblico non assisterà a un’unica anteprima, bensì a quattro trailer differenti. Le indiscrezioni parlano di più teaser esclusivi, realizzati appositamente per essere proiettati nelle sale prima di Avatar: Fire and Ash, in uscita anche nei cinema italiani a dicembre. Nerdpool.it

