Avengers | Doomsday i primi teaser hanno già un problema? La reazione ' poco entusiasta' di chi li ha visti

I primi teaser di Avengers: Doomsday non hanno suscitato l'entusiasmo sperato tra gli spettatori che li hanno già visionati in anteprima. Le anticipazioni suggeriscono alcune criticità che potrebbero influenzare l'attesa per il nuovo capitolo della saga, alimentando discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Nuove anticipazioni sui teaser dedicati al nuovo capitolo della saga di Avengers che non avrebbero, però, impressionato chi li ha visti in anteprima. Disney avrebbe pianificato una nuova strategia per il lancio del trailer di Avengers: Doomsday, alimentando l'hype dei fan con l'arrivo nei cinema di ben quattro teaser nell'arco di quattro settimane. Ma chi li ha visti non ne è rimasto entusiasta arrivando a definirli "noiosi". La permanenza in sala di ogni trailer durerà una sola settimana, quindi gli spettatori vedranno un trailer diverso a seconda della data in cui si recheranno al cinema per vedere Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron. Movieplayer.it

