Avengers | Doomsday i fratelli Russo condividono un’immagine criptica prima dei 4 trailer in arrivo in sala

I fratelli Russo hanno condiviso un’immagine criptica sui loro canali social, alimentando l’attesa per Avengers: Doomsday. A pochi giorni dai primi trailer, il misterioso post anticipa il prossimo attesissimo crossover sui Vendicatori, mentre l’entusiasmo tra i fan cresce rapidamente con le anticipazioni che iniziano a circolare online.

Intervenuti poche ore fa sui loro canali social, i due registi hanno condiviso una strana immagine dal prossimo e attesissimo crossover sui Vendicatori, a pochi gironi dal debutto dei primi teaser Dopo che le prime descrizioni dei trailer di Avengers: Doomsday hanno iniziato a circolare online, l'entusiasmo per sta crescendo rapidamente. Al momento, le probabilità di un'uscita ufficiale online già questa settimana sembrano piuttosto basse, ma sappiamo che il primo verrà proiettato a partire da giovedì prima di Avatar: Fuco e Cenere. È facile immaginare che i Marvel Studios abbiano in programma di pubblicare qualcosa per annunciare l'arrivo di questi teaser, anche se le immagini vere e proprie del film potrebbero essere riservate alle sole sale cinematografiche. Movieplayer.it

