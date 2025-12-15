© Anteprima24.it - Avellino tra rimpianti e mercato: il futuro è già iniziato

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino torna da Catanzaro con più di un rimpianto e con la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada. Al “Ceravolo” decide il gol di Cissé al 52’, episodio che spezza un equilibrio che fino a quel momento sembrava sotto controllo. I lupi reagiscono, costruiscono, ma pagano caro ogni dettaglio: la traversa colpita da Biasci e la rete di Besaggio, annullata per un fallo precedente su Rispoli, fotografano una serata in cui gli episodi girano tutti dalla parte opposta. La sconfitta di misura (1-0) pesa soprattutto per come matura, in una fase del match che non lasciava presagire scossoni. Anteprima24.it

