Avellino la parola ai libri | Noè… Noè… ma dove vuoi portarci!!!??? chiude la quinta edizione di Avellino Letteraria

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude ad Avellino la quinta edizione di Avellino Letteraria, un festival dedicato alla passione per i libri. Attraverso incontri e momenti di riflessione, l'evento sottolinea il valore duraturo della lettura e il suo ruolo nel tessere connessioni tra le persone, confermando che i libri, pur silenziosi, lasciano un'impronta indelebile.

avellino la parola ai libri no2328230 no2328230 ma dove vuoi portarci chiude la quinta edizione di avellino letteraria

© Avellinotoday.it - Avellino, la parola ai libri: "Noè… Noè… ma dove vuoi portarci!!!???" chiude la quinta edizione di "Avellino Letteraria"

I libri non fanno rumore, ma restano. È attorno a questa idea che si chiude, ad Avellino, la quinta edizione di Avellino Letteraria. L’ultimo appuntamento è in programma sabato 20 dicembre 2025, alle 17.30, nella Sala Conferenze del Palazzo Vescovile, in Piazza Libertà 19. Un luogo istituzionale. Avellinotoday.it