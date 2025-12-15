Avellino in Serie B | al Partenio l’anteprima del docufilm sulla storica promozione
Il 23 dicembre 2025, il Cinema Teatro Partenio di Avellino ospiterà l’anteprima del docufilm dedicato alla storica promozione dell’Avellino dalla Serie C alla Serie B, un evento che celebra un momento fondamentale nella storia della squadra e della città. L’appuntamento offre un’occasione unica per rivivere le emozioni di questa impresa sportiva.
Si terrà martedì 23 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso il Cinema Teatro Partenio di Avellino l’anteprima ufficiale del docufilm che documenta la promozione dalla serie C alla serie B ottenuta dall’U.S. Avellino 1912 al termine della stagione 20242025.Un’opera realizzata dalla Great White –. Avellinotoday.it
