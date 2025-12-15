Da oggi, 15 dicembre 2025, entrano in funzione i nuovi autovelox fissi sulla Tangenziale Est di Roma e viale Isacco Newton. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale e a garantire un maggiore rispetto dei limiti di velocità lungo queste arterie principali della città.

Da oggi, lunedì 15 dicembre 2025, entrano ufficialmente in funzione i nuovi autovelox fissi installati sulla Tangenziale Est di Roma e su viale Isacco Newton. Dopo settimane di test e pre-esercizio, i dispositivi iniziano a sanzionare gli automobilisti che superano i limiti di velocità previsti. La decisione è stata annunciata dall’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha confermato la conclusione della fase di prova, durante la quale non venivano elevate multe nonostante le numerose infrazioni rilevate. Dove sono posizionati gli autovelox. I dispositivi attivati sono quattro in totale: – Tangenziale Est (via del Foro Italico) un autovelox in direzione San Giovanni. Funweek.it

ROMA: SICUREZZA, ARRIVANO TRE NUOVI AUTOVELOX

Autovelox sulla Tangenziale Est di Roma: da oggi scattano le multe - Da oggi, lunedì 15 dicembre 2025, entrano ufficialmente in funzione i nuovi autovelox fissi installati sulla Tangenziale Est di Roma e su viale Isacco ... funweek.it