Il giudice di pace di Ferrara ha annullato due sanzioni emesse tramite autovelox in via della Canapa, dove il limite di velocità è di 50 km/h. La decisione evidenzia come alcune multe possano essere contestate e annullate, sollevando questioni sulla validità delle rilevazioni e sulla corretta applicazione delle norme sulla sicurezza stradale.

© Ilrestodelcarlino.it - Autovelox sotto la lente: "Annullate due sanzioni"

Il giudice di pace di Ferrara ha annullato due multe rilevate dall’ autovelox in via della Canapa. In un tratto di strada in cui il limite si attesta sui 50 chilometri orari. A darne notizia l’associazione ’Altvelox’: "L’ufficio del giudice di pace di Ferrara, con due sentenze dell’udienza del 6 ottobre 2025, ha accolto le opposizioni proposte da un nostro iscritto e ha annullato due verbali per violazione dell’art. 142, comma 7, Codice della Strada, elevati dal Comune di Ferrara. Il punto, ancora una volta, è lo stesso e ormai è persino noioso doverlo ripetere. L’accertamento della velocità richiede apparecchiature ’debitamente omologate’, e la mera approvazione non è equipollente all’omologazione, perché sono procedure diverse per natura, finalità e presupposti. Ilrestodelcarlino.it

Autovelox sotto la lente: "Annullate due sanzioni" - Il giudice di pace di Ferrara ha annullato due multe rilevate dall’ autovelox in via della Canapa. ilrestodelcarlino.it