Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, le strade della Lombardia saranno soggette a numerosi controlli con autovelox mobili da parte delle forze di polizia. Le verifiche mirano a garantire la sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocità, coinvolgendo le principali arterie della regione. Ecco un aggiornamento sulle aree interessate dai controlli in programma.

autovelox mobili tutti i controlli della settimana in lombardia

© Sondriotoday.it - Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuate dagli agenti di polizia sulle principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo di questi pattugliamenti: da un lato garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti gli. Sondriotoday.it

Le multe all'autovelox e i tipi di sensori: precisi o no #autovelox #meccanico #mdbtelospiega

Video Le multe all'autovelox e i tipi di sensori: precisi o no #autovelox #meccanico #mdbtelospiega

autovelox mobili tutti controlliAutovelox mobili in Lombardia, controlli anche sulla Tangenziale di Como: ecco dove - Verifiche mobili della polizia stradale dall’11 al 14 dicembre: attenzione alla A59 e alle principali arterie regionali ... quicomo.it

autovelox mobili tutti controlliAutovelox mobili: ecco dove saranno i controlli in Lombardia e nel Varesotto questa settimana - La Polizia Stradale ha diffuso il calendario settimanale dei controlli della velocità con autovelox mobile sulle principali arterie lombarde. laprovinciadivarese.it