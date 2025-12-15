Autopsia per chiarire la morte del 48enne dopo il blitz antidroga Indagati tre poliziotti

Il pubblico ministero Maria Vallefuoco ha disposto un’autopsia sul corpo di Stefano Urso, 48 anni di Salve, deceduto durante un controllo antidroga a Presicce Acquarica. L’indagine coinvolge anche tre poliziotti, nel tentativo di chiarire le cause della morte avvenuta giovedì scorso durante l’intervento.

