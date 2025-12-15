Autobus precipita in un burrone in Colombia | morti 16 studenti liceali

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Remedios, in Colombia, quando un autobus con 37 persone a bordo è precipitato in un burrone nel nord-est di Antioquia. L'incidente ha causato la morte di 16 studenti liceali, lasciando la comunità sotto shock e in preda al dolore.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte nella giurisdizione di Remedios, in Colombia, dove un autobus con 37 persone a bordo è precipitato in un profondo burrone. Il bilancio è tragico: sono morti 16 studenti e il conducente del mezzo. I giovani stavano rientrando a casa dopo una gita organizzata autonomamente per celebrare il diploma. La caduta nel vuoto e l'allarme lanciato da un sopravvissuto. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale El Colombiano, l'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino del 14 dicembre.