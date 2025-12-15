Auto | media Commissione pensa a produzione ' limitata' motori tradizionali anche dopo 2035

La Commissione europea potrebbe rivedere la decisione sul divieto di vendita di motori a combustione interna dopo il 2035, valutando la possibilità di consentire una produzione limitata di veicoli a benzina e diesel, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - E' una retromarcia parziale quella che potrebbe arrivare domani da Bruxelles dove la Commissione potrebbe cancellare lo stop integrale alla vendita di motori a combustione interna dopo il 2035: secondo quanto riporta il Financial Times, infatti, alle case automobilistiche verrebbe consentito di continuare a produrre un numero 'limitato' di auto a benzina e diesel dopo l'entrata in vigore del divieto. La revisione proposta permetterebbe - secondo fonti - alla case automobilistiche di commercializzare vetture fino a un livello di emissioni pari al 10% di quello del 2021, a condizione che rispettino determinate condizioni. Iltempo.it

