Auto cade giù da una rampa in Lessinia | due anziani estratti e portati in ospedale

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anziani sono rimasti coinvolti in un incidente in Lessinia, quando la loro auto è caduta da una rampa. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica, e i due sono stati estratti dall'abitacolo e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Due anziani sono stati protagonisti di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domeninca in Lessinia. Stando a quanto appreso, un 90enne ed una 85enne veronesi si trovavano al volante della propria auto in piazza XII Comuni in Valdiporro, nel Comune di Bosco Chiesanuova, quando sarebbero. Veronasera.it