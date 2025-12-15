Auto cade giù da una rampa in Lessinia | due anziani estratti e portati in ospedale

Due anziani sono rimasti coinvolti in un incidente in Lessinia, quando la loro auto è caduta da una rampa. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica, e i due sono stati estratti dall'abitacolo e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

© Veronasera.it - Auto cade giù da una rampa in Lessinia: due anziani estratti e portati in ospedale Due anziani sono stati protagonisti di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domeninca in Lessinia. Stando a quanto appreso, un 90enne ed una 85enne veronesi si trovavano al volante della propria auto in piazza XII Comuni in Valdiporro, nel Comune di Bosco Chiesanuova, quando sarebbero. Veronasera.it Sedegliano, urtato da un’auto sulle strisce: cade a terra e sbatte la testa, conducente fugge -> https://www.nordest24.it/sedegliano-anziano-investito-strisce-carabinieri - facebook.com facebook