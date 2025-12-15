Austria scatta il divieto del velo a scuola per le under 14 | tra tutela e polemiche

In Austria, è stato approvato un nuovo divieto di indossare il velo a scuola per le ragazze sotto i 14 anni, suscitando ampie discussioni. La decisione, motivata dalla volontà di tutelare i minori e promuovere l'integrazione, ha generato reazioni contrastanti e acceso il dibattito pubblico su libertà e sicurezza.

L'Austria ha deciso di tracciare una nuova linea rossa nelle sue aule scolastiche. Con una mossa che sta facendo discutere ben oltre i confini nazionali, i legislatori austriaci hanno approvato a larga maggioranza il divieto di indossare il velo per le ragazze sotto i 14 anni.

