Austria scatta il divieto del velo a scuola per le under 14 | tra tutela e polemiche

In Austria, è stato approvato un nuovo divieto di indossare il velo a scuola per le ragazze sotto i 14 anni, suscitando ampie discussioni. La decisione, motivata dalla volontà di tutelare i minori e promuovere l'integrazione, ha generato reazioni contrastanti e acceso il dibattito pubblico su libertà e sicurezza.

L'Austria ha deciso di tracciare una nuova linea rossa nelle sue aule scolastiche. Con una mossa che sta facendo discutere ben oltre i confini nazionali, i legislatori austriaci hanno approvato a larga maggioranza il divieto di indossare il velo per le ragazze sotto i 14 anni.

Austria, divieto di velo alle minorenni: legge-shock approvata con l’aiuto dell’estrema destra - Il governo lo definisce tutela della libertà, i Verdi parlano di discriminazione e già preparano i ricorsi. giornalelavoce.it

