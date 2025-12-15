Australia uno degli attentatori già attenzionato dall’intelligence

Un attacco a Bondi Beach in Australia ha causato almeno 15 vittime, con due uomini, Said e Naveed Akram, responsabili dell’attentato. Giurati fedeltà all’Isis nel 2019, i sospetti erano già sotto sorveglianza delle autorità. L’evento solleva preoccupazioni sulla minaccia terroristica nel paese e sulle misure di sicurezza adottate.

In Australia le vittime dell’attentato di ieri sarebbero 15. I due uomini autori della strage ieri a Bondi Beach, il padre e figlio Said e Naveed Akram, avevano giurato sottomissione all’Isis nel 2019. Tuttavia Naveed aveva un regolare porto d’armi. Così scrive l’emittente australiana Abc, citando il servizio d’intelligence interna di Canberra Australian Security Intelligence Organisation (Asio). L’Asio aveva attenzionato Naveed Akram sei anni fa, dopo che la polizia aveva sventato i piani per un attacco terroristico dell’Isis. L’uomo aveva legami con Isaak El Matari, il quale – scrive Abc – “sta scontando sette anni di carcere per aver pianificato un’insurrezione dell’Isis in qualità di autoproclamato comandante australiano del gruppo terroristico”. Gbt-magazine.com

Le bandiere a mezz’asta in tutta l’Australia segnano il lutto di un Paese sotto choc per la strage di Bondi Beach, dove due killer hanno ucciso almeno 15 persone – 16 con uno degli attentatori – durante la cerimonia della festa ebraica di Hanukkah e ne hanno - facebook.com facebook

AUSTRALIA: Attacco armato fa 16 morti e 40 feriti. Civile evita bilancio più ampio. Gli attentatori sono due pakistani, padre e figlio. Il civile che ha provato a fermarli è di origine araba x.com