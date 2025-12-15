L'attentato di Sidney rappresenta una delle pagine più nere di antisemitismo nella storia recente. Renzi sottolinea l'importanza di riconoscere e chiamare le cose con il loro nome, distinguendosi da molti politici e commentatori, per poter affrontare efficacemente questa grave problematica.

© Iltempo.it - Australia: Renzi, 'una delle più gravi pagine di antisemitismo della storia'

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "La strage di Sidney è una delle più gravi pagine di antisemitismo della storia e chiamare le cose con il proprio nome – a differenza di ciò che fanno molti politici e commentatori – è il primo passo per provare ad affrontare il problema". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews. Iltempo.it

Australia: Renzi, 'una delle più gravi pagine di antisemitismo della storia' - "La strage di Sidney è una delle più gravi pagine di antisemitismo della storia e chiamare le cose con il proprio nome – a differenza di ciò che fanno molti politici e ... iltempo.it

Australia: Renzi, strage Sidney una delle più gravi pagine di antisemitismo storia - L'attentato di Sidney, "voluto e organizzato da estremisti islamici che hanno fatto giuramento di adesione all'Isis, colpisce al cuore ... agenzianova.com

La terribile strage di Bondi Beach, in Australia, lascia tutti sgomenti ed esprimiamo profonda solidarietà al popolo australiano e alla comunità ebraica. Una cieca violenza antisemita che si è abbattuta su innocenti che celebravano l'Hanukkah e che avrebbe po - facebook.com facebook

Matteo Renzi (@matteorenzi) / Posts / X x.com