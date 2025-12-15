Australia | Renzi ' una delle più gravi pagine di antisemitismo della storia'

L'attentato di Sidney rappresenta una delle pagine più nere di antisemitismo nella storia recente. Renzi sottolinea l'importanza di riconoscere e chiamare le cose con il loro nome, distinguendosi da molti politici e commentatori, per poter affrontare efficacemente questa grave problematica.

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "La strage di Sidney è una delle più gravi pagine di antisemitismo della storia e chiamare le cose con il proprio nome – a differenza di ciò che fanno molti politici e commentatori – è il primo passo per provare ad affrontare il problema". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews. Iltempo.it

