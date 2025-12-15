Australia lutto nazionale dopo la strage di Sydney Si indaga su passato attentatori
L'Australia si commuove di fronte alla tragedia di Sydney, dove una sparatoria a Bondi Beach ha causato la morte di 15 persone e il ferimento di altre 38. La nazione ha proclamato il lutto nazionale mentre le autorità indagano sul passato degli attentatori, nel tentativo di chiarire le cause di questa drammatica carneficina.
