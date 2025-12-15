Australia lutto nazionale dopo la strage di Sydney Si indaga su passato attentatori

L'Australia si commuove di fronte alla tragedia di Sydney, dove una sparatoria a Bondi Beach ha causato la morte di 15 persone e il ferimento di altre 38. La nazione ha proclamato il lutto nazionale mentre le autorità indagano sul passato degli attentatori, nel tentativo di chiarire le cause di questa drammatica carneficina.

Strage di Sydney, Australia in lutto. Sale a 15 il bilancio delle vittime della sparatoria a Bondi Beach, sono 38 invece i feriti. La polizia indaga sul passato degli attentatori. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. Tv2000.it

australia lutto nazionale dopoL’Australia è a lutto dopo l’attentato a Bondi Beach - (askanews) – Lutto e dolore in Australia dopo che degli uomini armati hanno aperto il fuoco durante la festa ebraica dell’Hanukkah a Bondi Beach, uccidendo 15 persone. askanews.it

australia lutto nazionale dopoL’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach - L’Australia è in lutto il 15 dicembre all’indomani di un attentato antisemita compiuto da padre e figlio, che hanno aperto il fuoco contro la folla riunita a Bondi beach per la festività ebraica di Ha ... internazionale.it