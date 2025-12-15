Australia lutto dopo l’attentato a Sydney I killer sono padre e figlio

Un grave attentato ha colpito Sydney, lasciando il paese in lutto. Padre e figlio sono i responsabili dell’attacco contro la comunità ebraica, causando diverse vittime e feriti. La città si stringe attorno alle famiglie colpite, esprimendo rabbia e preghiere in un momento di profonda crisi.

© Tv2000.it - Australia, lutto dopo l’attentato a Sydney. I killer sono padre e figlio Rabbia e preghiere per le vittime e le decine di feriti dell’attentato a Sydney alla comunità ebraica. Le indagini confermano: sono stati padre e figlio i due uomini autori della strage. Servizio di Barbara Masulli TG2000. Tv2000.it L’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach - L’Australia è in lutto il 15 dicembre all’indomani di un attentato antisemita compiuto da padre e figlio, che hanno aperto il fuoco contro la folla riunita a Bondi beach per la festività ebraica di Ha ... internazionale.it

