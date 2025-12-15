Aumento del gasolio dal 1° gennaio 2026 cosa succede con il riallineamento delle accise

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il riallineamento delle accise su benzina e diesel, con l’obiettivo di uniformare le tasse su entrambi i carburanti. Questa misura avrà ripercussioni sui prezzi alla pompa e sul settore energetico, influenzando consumatori e operatori del mercato. Ecco cosa comporta questa novità e come si svilupperà nel tempo.

A partire dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il riallineamento delle accise, che porterà le tasse su benzina e diesel allo stesso livello. Questo, con ogni probabilità, farà aumentare il prezzo del gasolio, avvicinandolo alla parità con la benzina. L'aumento sarà di 4,05 centesimi di euro al litro e porterà nelle casse dello Stato 552 milioni di euro. Le associazioni dei consumatori hanno denunciato che, nella prima fase del riallineamento avvenuta a giugno, l'effetto dei rialzi sul gasolio sia stato immediato, mentre i ribassi sulla benzina, dovuti alla riduzione delle tasse, spesso non sono proprio avvenuti.

