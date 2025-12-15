Ecco l'analisi degli ascolti televisivi di domenica 14 dicembre 2025, con i dati Auditel relativi a programmi come Amici, Domenica In, Verissimo e Da Noi a Ruota Libera. I risultati delle trasmissioni pomeridiane e le performance delle principali reti televisive vengono esaminati per offrire un quadro completo degli ascolti di questa giornata.

© Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Amici, Domenica In, Verissimo e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 14 dicembre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi. a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 14 dicembre 2025. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Superguidatv.it

Ascolti tv ieri domenica 14 dicembre chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Sarà Sanremo, Fazio e Report - Ascolti tv domenica 14 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Sarà Sanremo contro Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa e Report ... virgilio.it