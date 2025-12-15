Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Amici Domenica In Verissimo e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 14 dicembre 2025
Ecco l'analisi degli ascolti televisivi di domenica 14 dicembre 2025, con i dati Auditel relativi a programmi come Amici, Domenica In, Verissimo e Da Noi a Ruota Libera. I risultati delle trasmissioni pomeridiane e le performance delle principali reti televisive vengono esaminati per offrire un quadro completo degli ascolti di questa giornata.
Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi. a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 14 dicembre 2025. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Superguidatv.it
Ascolti tv ieri domenica 14 dicembre chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Sarà Sanremo, Fazio e Report - Ascolti tv domenica 14 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Sarà Sanremo contro Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa e Report ... virgilio.it
Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 13 dicembre...0 - Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 13 dicembre 2025? superguidatv.it
Analisi AUDITEL Domenica 30 Novembre 2025 Su Rai2, dopo TG2 Dossier (346.000 – 2.5%), . ’.%,mentre Sanremo Giovani totalizza 214.000 spettatori con l’1.2%. Analizzando i dati di oggi e co - facebook.com facebook