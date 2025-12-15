Da oggi entra in vigore il Piano Freddo provinciale 2025/2026, volto a supportare le persone senza dimora durante la stagione fredda. Coordinato dall'Asp ambito 9 di Jesi, il piano prevede l'aumento dei posti disponibili, portandoli a 92, grazie alla collaborazione tra i sei ambiti territoriali sociali della provincia.

© Anconatoday.it - Attivo da oggi il Piano provinciale del freddo, salgono a 92 i posti per i senza dimora nella provincia

JESI - Da oggi è attivo il Piano Freddo provinciale 20252026, concertato e condiviso nell’ambito del tavolo provinciale per il contrasto alla povertà estrema, coordinato dall’Asp ambito 9 di Jesi, che vede la partecipazione e la collaborazione dei sei ambiti territoriali sociali della provincia. Anconatoday.it

Trasloco Estremo al Piano 9 – Autoscala Professionale da 33 Metri in Azione!

Jesil piano freddo, altri 35 posti in provincia per chi non ha un tetto - Da oggi al via il patto di solidarietà contro il gelo: "un vero e proprio scudo umano e logistico messo in campo per proteggere le persone più vulnerabili durante i mesi più rigidi" ... ilrestodelcarlino.it