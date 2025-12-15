© Lanazione.it - “Attimi di Natale” 2025 - Foiano risponde con entusiasmo: centro storico gremito e grande partecipazione

Arezzo, 15 dicembre 2025 – “Attimi di Natale” 2025 - Foiano r isponde con entusiasmo: centro storico gremito e grande partecipazione. La prima edizione conquista cittadini e turisti e si candida a diventare una nuova tradizione. Foiano della Chiana ha vissuto una domenica di grande festa, calore e condivisione con la prima edizione di “Attimi di Natale”, il nuovo format natalizio ideato e promosso dai commercianti di Foiano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Confcommercio, con il sostegno degli sponsor del territorio. Un appuntamento che ha superato le aspettative, registrando una straordinaria partecipazione di cittadini e visitatori arrivati anche da fuori comune per respirare l’atmosfera delle feste. Lanazione.it

“Attimi di Natale” 2025 - Foiano risponde con entusiasmo: centro storico gremito e grande partecipazione - Foiano r isponde con entusiasmo: centro storico gremito e grande partecipazione. lanazione.it